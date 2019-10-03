美女主播沈泳吟近日接下年代新節目《星奇網事》，坦承主持取經自綜藝天王吳宗憲，還是他的死忠粉絲。外型亮眼、擁有S級魔鬼身材的她，是否擔心被冠上「美女主播」有損專業度，她爽朗回應，「誰不喜歡被稱讚美女？」並表示不在意被貼標籤，「這樣才會時時刻刻督促自己，不管是在外型，還是在言行上都是。」

沈泳吟主持《星奇網事》進棚長達8小時，好強的她錄完影後，會馬上拿片段給親友看，逼對方給意見，並馬上從中改正，對自己實行「斯巴達」式的嚴格管理，她表示最欽佩、效仿的對象就是吳宗憲，自曝從小就是電視兒童，看吳宗憲的節目激發自己的綜藝魂，她從《我猜我猜我猜猜猜》追到現在的《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》，完全以鐵粉自居。

沈泳吟是吳宗憲鐵粉。（年代提供）

比起播報即時新聞，沈泳吟透露，主持訪問來賓的挑戰也不小，她笑稱，播報新聞至少有主播稿可念，但主持遇到「句點王」來賓時，她最為崩潰，還有主持相對嚴肅的活動或政治場合時，過程必須嚴謹不容任何差錯，也使她感到戰戰兢兢。

(中時 )