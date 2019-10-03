氣象局副局長鄭明典致詞。（氣象局提供／廖德修傳真）

彭佳嶼氣象站更新設備，相當先進。（廖德修攝）

彭佳嶼氣象站新站房全景。（氣象局提供／廖德修傳真）

交通部中央氣象局今（3）日舉行彭佳嶼氣象站作業110年紀念暨新站房啟用典禮，誰氣象局副局長鄭明典、基隆市政府秘書長李銅城，及已退休前站主任林清財、鄭溪炘等人的見證下，讓這個守護北海110年的氣象前哨站再現風華。

鄭明典表示，原本交通部長林佳龍、氣象局長葉天降都要親自前來，但因米塔颱風打亂行程未能如願。彭佳嶼的氣象觀測始於1909年，由日治時期的總督府設立彭佳嶼燈台測候所；1936年為加強氣象作業新增高空氣球觀測，並將氣象觀測與燈台業務各自獨立，而設立彭佳嶼測候所。

日治時期結束後後業務與站名曾多次更迭，才於1989年確定為現站名，房舍亦曾於1982年大修，但因環境影響與業務擴充，2015年啟動站房整建，分批興工，歷時4年於今年完成。

鄭明典提到，彭佳嶼位於基隆東北方約60公里處，周遭為我國重要漁場，也是候鳥過境常經途徑，更位居太平洋西岸海、空航線樞紐位置，為監測天氣的要點，為海上作業與國際航線飛航安全，提供重要的海、氣象資訊。

隨著科技的演進，彭佳嶼氣象站增設有閃電落雷偵測設備，也正在建置岸基測波儀及高空氣象自動觀測系統等先進設備。另亦建置有強震儀、全球導航衛星系統（GNSS），更是加重此站在氣象、海象及地震監測的重要性，堪稱捍衛台灣本島，監測由北往南移動災害性天氣系統的前哨站。

氣象局負責氣象觀測的李育棋組長透露，要到彭佳嶼不是一件簡單的事，原本紀念與啟用典禮規劃於今年6月辦理，因天氣、海象因素4度延後。彭佳嶼並無一般居民，亦無固定海空運航班，駐守人員除與親人聚少離多，生活所需皆靠本島運補，人員交接時常因天氣因素打亂，有時需延遲數日，此時人員只能靠備用糧食、罐頭度日，很感謝島上駐守同仁，竭力守護台灣北界疆域。

(中時 )