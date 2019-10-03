王瞳、馬俊麟被爆拍8點檔《大時代》期間假戲真做，馬俊麟老婆為此多次PO文暗指王瞳介入婚姻，昨晚更痛訴王瞳帶著媽媽、阿姨找上門來「侵門踏戶」，對此馬俊麟、王瞳今 (3日)雙雙在記者會上淚崩，馬俊麟雖為「感情沒控制好」向妻子道歉，卻似乎也有些埋怨妻子提告王瞳並求償400萬一事，沒跟他說，讓他羞愧表示：「我不知道我在公司怎麼面對其他藝人，跟王瞳的家人。」而馬俊麟這一席話，恐怕不僅會讓太太心寒，更是讓不少人妻網友氣炸，痛批他到現在還在幫王瞳！

馬俊麟記者會全文：

我覺得要跟大家說抱歉，浪費大家很多資源跟時間。上一個工作結束以後，有些人說我是不是電視台的兒子，說我明明就不怎麼樣，為什麼給我那麼多機會？我想要說的是，我爸爸64歲了他還在做保全，我媽媽幫人家按摩，１個月收入沒有到2萬塊，我不是有後台的人，也不是什麼電視台的兒子，我覺得我也不是很好的演員，也不是很好的藝人，我沒有什麼值得大家效法的地方。

今天，我的太太她對王瞳小姐提告，求償400萬，這件事情我完全不知道，她從來沒有跟我商量，也沒有跟我討論，是公司叫我來我才知道。也許是我溝通技巧很差，也許是我很沒有能力，也許是我太太不知道該怎麼跟我相處，但是我知道這件事情以後，我覺得王瞳小姐於公於私都是幫助我的人，今天我想沒有這部戲，大家沒有人會知道馬俊麟是誰。

她是我公司的前輩，雖然她年紀比我小，但是我的前輩、她是我同公司的同事。那我太太做這樣的事情，她去提告、她要求償，她要為了她所謂的公道，我不知道我在公司、我要去怎麼面對其它的藝人，我要去怎麼面對王瞳的家人。

今天在拍戲的過程中，也許我們沒有控制自己的感情，沒有把演員的本份做好，沒有把戲裡戲外的界線劃清楚，這些都是我個人的問題。如果錯誤是一個物品，那我真的很希望把它全部拿在身上，不希望有其他人因為我去分擔這樣的錯誤。

其實我的事業也沒什麼，我們家沒什麼錢，不是什麼有背景有勢力的人，今天我希望大家不管是做哪一行，都不要像我一樣，做了不好的選擇、做了不該做的決定，我不是好的榜樣，也不是好的例子，然後我今天對於我的太太、我的家人、我的爸媽，我覺得對他們感到很抱歉，在這邊對他們說抱歉。

然後關於昨天的事情，我想要講的是，如果大家有去看錄音錄影的內容，我的太太罵我、王瞳的阿姨也罵我，她們都說我沒有保護她們，那其實我不知道我應該要怎麼樣，她們是在樓下，她們沒有侵門踏戶、沒有踏到我家，我跟我太太的家門口一步，我太太罵我把她們帶上去二樓，她們沒有走進去我們二樓的大門任何一步。

而且她們在樓下的時候，我有先上去問我太太說，她們要跟妳溝通，妳願意嗎？我太太不願意，所以我就下樓跟她們說，我太太不願意，那妳們可能要改天再來，我不是沒有保護我太太，我不是沒有顧及王瞳跟她媽媽的立場，因為她們不是我不認識的人，我知道她們心情也不好，所以我站在下面聽她們講，就這樣子。

所以她們沒有所謂的侵門踏戶，但是如果我太太覺得說，我保護她保護的不夠周全，我沒有站在她的立場為她想，那我對我的太太覺得很抱歉。

(中時電子報)