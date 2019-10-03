疑似在1990年遭竊、已故知名畫家張大千為好友黃君璧70歲生日，特別作畫致贈的〈春山雲瀑〉圖，失蹤30年後，竟將在下月香港蘇富比拍賣，估價至少新台幣1億5000萬。黃君壁女兒指控，該畫30年前從家中失竊，雖無法提出報案失竊證明，仍請律師報案提告贓物罪。警方報請北檢指揮偵辦，近日已傳喚提供畫作給蘇富比拍賣的某台籍畫家到案，該人士提供合法的購畫管道自清， 檢方將持續追查上手，釐清案情。

香港蘇富比將於10月7日舉辦拍賣會，其中赫然出現張大千為畫家好友黃君璧祝壽的〈春山雲瀑〉圖，有款識「君璧道兄七十一歲生日。弟爰敬圖為壽」為鑑。黃君壁么女驚覺是父親30年前遺失的收藏，趕緊報案，大安警分局獲報後報請北檢指揮，與刑事局共同偵辦。

黃女指控，該畫於1990年10月在北市家中遭竊，因年代久遠，未留有報案證明，僅提供檢警當時的新聞報導資料。警方翻遍資料，也查無當時受理記錄；檢視黃女的新聞資料，提到家中1週內2度遭竊，但只有第1次遭竊的報導，新聞裡還提到，因竊賊割不下〈春山雲瀑〉，並未偷走，黃女堅稱第2次該畫仍被偷。

由於沒當年的失竊報案，檢警聯繫香港蘇富比，對方雖表示「會處理」，但據了解，下月拍賣會仍將拍賣該畫作，令家屬急得如熱鍋上的螞蟻，積極找人和蘇富比斡旋。

9月27日，台灣蘇富比本來計畫將該畫於信義區「預展」，但檢警事先找上門，表示懷疑該畫是遺失30年的贓物，正在調查中，該展覽因此取消。而檢警也根據蘇富比提供的資料，傳喚提供該作品拍賣的畫家，他表示畫作約在20多年前購得，並提出購買證明，檢方先將他列為證人，將循線追查其購買上手，釐清30年前的竊案疑雲。

據了解，檢警與香港蘇富比協商，希望能暫停該畫作的拍賣，等案件釐清，但蘇富比認為我方「連失竊證明」都沒有，不願配合撤拍。目前蘇富比網站上，仍有該畫拍賣介紹，還強調〈春山雲瀑〉，是首度面世，提高其曝光率。

張大千與黃君璧、溥心畬以「渡海三家」齊名，張贈送黃的該畫作，也因為有故事，顯得特別珍貴。黃君壁的弟子說，該畫是張大千自己花了3萬多台幣，從巴西空運回台給黃老師祝壽，黃非常珍惜，一直掛在客廳近餐廳門口，不料遭竊。

據說黃因為該畫遭竊，抑鬱難過，隔年1991年辭世，黃的么女感慨地說，父親生前對此事非常遺憾，多次囑咐務必尋回，不希望贓畫流入市面被出售牟利。她激動表示，希望該畫撤銷拍賣，為的是告慰先人在天之靈，若爭取回來，不是留給她個人，她願意捐給故宮或美術館，讓畫屬於全台灣人。

(中時 )