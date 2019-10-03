馬俊麟和王瞳傍晚在記者會上認了不倫戀。粘耿豪攝

馬俊麟原本是民視力捧的小生，如今因不倫戀傷形象，他在新八點檔《多情城市》戲份是否受影響？《多情》製作人蕭大陸今說，「馬上要進入第二代，如果要換，也應該要讓我們知道，公司目前沒有換角的聲音」。不過他認為「這類（負面）新聞還是不要有最好，因為他是公司的演員，相信公司應該也會考量這個『副作用』，公司若全力護航，我們當然配合，希望王瞳、馬俊麟能儘快把事情處理好」。

外傳之前介入阿翔家庭的謝忻也可能加入《多情》，蕭大陸坦言民視有詢問過，但還在看如何安排角色，「我們都保持開放態度，我們給任何人機會都來不及，何況感情應該是雙方各付一半責任，怎麼會一個人獨撐苦果，都推給女方不公平，所以我們樂於給機會，公司有表示如果有角色，基於好意就讓她換跑道、換心情」。

民視鳳凰藝能指出，接下來將暫停馬、王的演藝工作，讓他們深刻反省，至於馬妻，她有權力對王瞳提告，不過那將會是對她自己、王、馬3個人玉石俱焚的做法。經紀人進一步表示，王瞳想誠心跟馬妻道歉，只是做法不對。王瞳連拍2檔《幸福來了》和《大時代》，所以會先讓她好好休息、冷靜，至於87樂團的公益活動照常進行。

(中時 )