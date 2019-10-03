北市南港住宅換管線氣爆 2人受傷 22:402019/10/03 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市南港一棟16層高大樓，晚間發生氣爆意外，造成2人受傷。(民眾提供／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不少住戶聽到巨響紛紛外出查看，警消到場時已無火勢。(民眾提供／林郁平台北傳真） 北市南港區福德街一處16層住宅大樓，3日晚間9時許發生一起氣爆意外，一名天然氣公司員工到11樓更換管線時產生氣爆，造成64歲女性屋主的雙手臂有2％二度灼傷，天然氣男員工右手輕微灼傷，消防局獲報出動10輛消防車、3輛救護車，共29員趕抵現場，但現場已無火勢，救護人員將受傷女屋主送往北醫救治，天然氣公司員工婉拒送醫，所幸兩人皆無生命危險。B (中時 ) #氣爆 #人員 #公司 #受傷 #管線 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方澳大橋崩塌 2海巡人員遭攔油索擊傷 13:512019/10/01 社會 快訊》振奮！ 搜救人員救出1漁工 15:302019/10/01 社會 斷橋猶如災難片驚動全球 國際媒體爭相報導 16:012019/10/01 社會 港務公司：沒說南方澳大橋檢測報告不公開 09:472019/10/02 政治 殉職消防人員胞兄：消防人員就是應當要做！ 09:342019/10/03 社會 探火場溫度 2殉職消防員10分鐘後失聯 10:292019/10/03 社會 上市櫃公司明年6月公布非主管全時員工薪資中位數 13:432019/10/03 財經 謝妻挺肚、張母攙扶 火場招魂悲慟 15:282019/10/03 社會 勇消殉職 業者慟：不讓我入內他自己反喪火窟 17:292019/10/03 社會 火災殉職 消防員：探尋熱點屬標準必要程序 17:182019/10/03 社會 社會熱門新聞 白沙屯漁港女屍案突破！女友人疑為200萬下狠手 - 社會 超緊張！阿兵哥激戰眼鏡蛇王 生擒過程超刺激 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 獨》空軍醜聞 少將性騷女部屬遭拔官 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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