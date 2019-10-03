不少住戶聽到巨響紛紛外出查看，警消到場時已無火勢。(民眾提供／林郁平台北傳真）

北市南港區福德街一處16層住宅大樓，3日晚間9時許發生一起氣爆意外，一名天然氣公司員工到11樓更換管線時產生氣爆，造成64歲女性屋主的雙手臂有2％二度灼傷，天然氣男員工右手輕微灼傷，消防局獲報出動10輛消防車、3輛救護車，共29員趕抵現場，但現場已無火勢，救護人員將受傷女屋主送往北醫救治，天然氣公司員工婉拒送醫，所幸兩人皆無生命危險。B

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