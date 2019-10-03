國民黨總統參選人韓國瑜支持度下滑，黨主席吳敦義突換撤輔選大獎組發會主委李哲華，引發外界質疑「選前換將」犯兵家大忌，中常委徐弘庭更公開質疑「匪夷所思」。國黨中央委員連勝文今天在臉書提出「或許所有在舞台上的人，『無私』演出，才是我們最後逆轉勝的關鍵！」

連勝文在臉書發文表示，徐弘庭議員能展現勇氣，在國民黨中常會講真話，實在不枉費我們多年對他的支持！也證明國民黨中常委中絕對不是只有喜鵲，還有烏鴉！

連勝文強調，2001到2005年，國民黨度過了非常艱苦的一段歲月，如果不是因？ 當時黨的領導層，從主席、副主席、常委到各級工作人員，秉持「無私」的精神，國民黨也不可能重新站起來，一步步從泛藍大團結，再贏得國會過半及立法院長，並取得兩岸議題主導權，也因而奠定了二次政黨輪替的基礎！

他說，如今國民黨從形勢一片大好到陷入困境，「或許所有在舞台上的人，『無私』演出，才是我們最後逆轉勝的關鍵！」

(中時 )