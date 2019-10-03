下半季富邦悍將與統一獅例行賽最終戰，悍將在淘汰邊緣，不過最後一戰仍全力搶勝，首局就灌進12分創下隊史新紀錄，包林傑更是寫下單場開賽起連續7打席奪三振，為中職史上第一人。最終悍將以18比4大比分擊敗統一獅，獅隊連3場失17分為中職史上首次，本季吞70敗為隊史最慘。

悍將在首局進攻17人次，包含林益全生涯第4發滿貫炮在內，狂敲9支安打，另外對手合送5次保送，單局攻下12分大局，破隊史(含前身)單局最多得分紀錄，其中張正偉、高國輝單局2安打；張正偉、胡金龍、林益全、高國輝單局2得分都平中職最高紀錄。

潘威倫今日僅投0.2局就被敲6支安打、失8分黯然退場，是生涯第2次先發投球局數不滿1局，接手的陳育軒也無法壓制，沒解決任何人次，被敲2支安打包含1發滿貫炮，失掉4分，直到換上吳承諭才止住悍將火力。

5局下半獅隊換投羅錦龍，悍將又開啟得分攻勢，林益全、蔣智賢、范國宸、李宗賢，以及獅隊野手失誤，讓悍將此局又攻下3分，比數形成15分領先。

7局上半獅隊終於有火力支援，蘇智傑、林靖凱安打上壘，楊家維敲安再趁對手傳球失誤攻下球隊首分，包林傑連續三振2人後，林勝傑選到保送形成滿壘，陳重廷敲出中外野安打，悍將再度發生野手失誤，壘上跑者全數跑回，此局追回4分。

下半局獅隊派出郭力瑋生涯一軍初登板，結果首球就遭范國宸狙擊敲成陽春炮，最終悍將以18比4擊敗統一獅隊，賞給獅隊單季第70次敗戰，刷新隊史在2015年的單季69敗紀錄，70敗是中職30年來隊史最多敗紀錄；連續3場失17分以上(19失分、17失分、18失分)，也是中職史上第一次。

林益全6打席上壘5次，敲出2支安打含1發滿貫炮，另外選到3次保送，個人包辦4分打點，目前累計108分打點暫居聯盟打點王，排名第2的朱育賢102分還有6分差距，不過桃猿還剩2場比賽可以努力。林益全也因為勇猛表現，獲得單場MVP。悍將現在想進季後賽，要祈禱中信兄弟對桃猿取得1勝1和，才有些微機會。

(中時電子報)