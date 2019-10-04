「碰！」緊閉的房門瞬間被踹開，5名全副武裝的特戰隊員彼此交互掩護破門而入，鎖定還來不及反應的敵軍，緊接著槍聲四起，電光火石間被挾持的人質順利解救，完成任務；而在遭佔領的要塞外，狙擊手、特戰突擊車和雲豹甲車提供遠端火力支援，特戰隊員一聲令下，在煙霧彈的掩護中，以攀降突入發起攻堅戰鬥，肅清敵軍奪回目標。

摸擬民宅區域內限制空間戰鬥。（王爵暐攝）

執行戰傷救護演練。（王爵暐攝）

猶如好萊塢戰爭片的情節，是國軍特戰指揮部特戰第五營的「戰術任務行軍訓練」中的一個課目，這支鋼鐵勁旅從9月5日起開始執行長達550公里的任務行軍，特指部副指揮官林彰良上校指出，在本次21天不分晝夜的訓練中，是以濱海城鎮的重要設施，諸如天弓三型、愛國者三型飛彈及軍港機場等據點防護為主要演訓課目，跳脫以往以山隘行軍、關節要點守備為主的訓練模式，就是希望在兩岸劍拔弩張時，我軍能保有所有關鍵設施的安全，要讓台灣在承受第一擊時，能將來犯的敵軍反擊回去。在經過16天，橫跨新北、宜蘭、基隆的行軍訓練後，特戰部隊在桃園舊海軍基地模擬指管大樓遭敵軍滲透，企圖開放桃園機場，特五營接獲戰區指示，在機步269旅機步戰鬥部隊的協助下，發動反特攻作戰殲滅敵軍。

演練揹中彈同袍離開戰鬥現場。（王爵暐攝）

以往演訓任務中，常著重在展現國軍勇猛頑強的剛毅形象，但此次特戰部隊卻特別針對戰傷救護做演練；過程中，模擬的傷患滿身鮮血，特戰隊員必須在無情砲火的夾擊下，為受傷的同袍止血包紮，甚至插管注射點滴，相當接近可能在戰場上發生的實際狀況，目的就在使特戰部隊的弟兄適應各種情境，達到全方位的作戰能力；目前特戰第五營推行戰傷急救半年以來，共有27位士官兵拿到「緊急醫療技術訓練員(EMT)」證書、16位擁有「戰術戰鬥傷患照顧(TCCC)」資格，對部隊整體訓練及作戰安全效果有顯著提升。

特戰突擊車發動攻堅作戰。（王爵暐攝）

首位女性特戰連長許睿涵也參與這次的「戰術任務行軍訓練」，對於外界質疑女性身份達不到標準，許睿涵不但要求自己做到最好，也要連上弟兄往前看著自己的背影「當連長沒有倒，各位也不用怕！」帶著全連一起完成任務。

施放煙霧彈掩護特戰士兵從敵軍要塞退出。（王爵暐攝）

突擊車警戒，掩護同袍撤退。（王爵暐攝）

野戰行軍訓練目的在培養部隊全方位作戰能力，沒有艱苦而嚴格的高強度訓練，無法激發團隊士氣與凝集力，在國軍將接連獲得包括F-16V及M1A2等新式裝備的未來，進入全志願役募兵制後的國軍，唯有不斷反覆執行此類高強度的扎實訓練，才得以厚植戰力基礎，成為一支真正的鋼鐵勁旅。

(中時電子報)