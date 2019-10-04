Namwan Raknapak去年才跟富商老公舉行豪華婚。（照片來源：Namwan Raknapak臉書）

泰國性感女星Namwan Raknapak，去年閃嫁超跑富商，但豪門婚不過一年，老公就偷吃女大生，還光明正大帶小三出差，只差沒帶進家門，讓Namwan心死。

現年28歲的Namwan擁有精緻小臉與惹火身材，是泰國模特兒和演員，參加過多項選美，因參加實境秀《The Face Thailand 2》而知名度大開。去年閃婚二手超跑富商，舉行豪華夢幻婚禮，豈料豪門婚才一年，就驚傳婚變。

日前Namwan自曝婚變，說老公正與一名女大生偷情，2人毫不避嫌地互傳曖昧訊息，老公還公然帶著小三出差，周遭好友皆知她的存在。「他對於找小三這件事完全沒有羞恥心，只差沒當著我的面帶她回我們家。」

「我可能給老公太多自由空間，一直以來我們各自忙於工作，就算回家也互相見不到面，才導致老公外遇。」Namwan自我檢討，並坦承對老公心死，就算離婚也不會感到傷心。

(中時電子報)