美國總統川普正因「通烏門」案纏身，讓先前與俄國總統普丁之間的「通俄門」又被翻出檯面討論。而對此問題似乎早已厭倦的普丁，在一場論壇上被問到是否可能再次干預美國明年大選時，開玩笑的表示，「你別跟別人說喔，2020年我們干預定了」，引發哄堂大笑。

據《今日俄羅斯》2日報導，美國明年即將舉行大選，美國全國廣播公司（NBC）主持人西蒙斯（Keir Simmons）在俄羅斯能源周論壇上問普丁「俄羅斯會像負責通俄門調查的美國司法部特別檢察官穆勒（Robert Mueller）所說的那樣，嘗試干涉美國2020年大選嗎」。

對此，或許對這一議題早就感到老掉牙的普丁，此時轉側身並摀住嘴巴悄悄地說：「告訴你一個秘密，是的，我們絕對會干涉。不過，這完全是跟你開玩笑的，可別跟別人說啊！」引起台下聽眾大笑。

不過普丁仍表示，「言歸正傳，俄羅斯仍有很多問題，我們會致力解決這些問題，這才是我們的主要關注點」。對於美國正延燒中的「通烏門」，普丁說，他與川普之間的對話沒有任何罪證，表示「我之前（當總統之前）的生活讓我習慣認為所有的電話都可能被公開。當我和其他領導人聊天的時候，我都一直意識到這一點」。

普丁也強調，如果外界要求公開他與川普去年在赫爾辛基那次會晤中文字對話記錄，他也不會反對。

(中時電子報)