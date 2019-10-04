就算今年夏天招募里歐納德、保羅喬治兩大頂級球星，快艇被外界預估將是新球季奪冠最大熱門，可是「大鏢客」皮朋並不這麼想，他認為快艇新球季闖進西區冠軍賽就算成功，想要真正封王恐怕還要等待兩年，最大勁敵是湖人與火箭！

「新球季西區呈現開放性競爭，快艇引進上季總冠軍賽MVP里歐納德，還得到保羅喬治，陣中還有年度第六人路威廉斯，因此他們自信心爆棚，」皮朋在《ESPN》節目上表示，「但我認為，快艇下個球季能夠闖進西區決賽就算成功了。」

「當我環顧當前西區態勢，湖人確實很強大，他們擁有像是詹姆斯這樣的球星，也別忘記還有火箭，這兩隊將會成為快艇明年季後賽路上的攔路虎，」皮朋說，「我不認為快艇準備好奪冠了，他們想要站上頒獎台，至少還需兩年時間。」

如同皮朋所說，就算快艇目前奪冠呼聲很高，過往卻經常發生季前雖屬奪冠大熱門，仍在季後賽爆冷出局的實例，以2015-16年與2019-19年球季的勇士(總冠軍賽分別輸給騎士與暴龍)，當屬最佳案例，或許快艇應該調整一下新季目標。

(中時電子報)