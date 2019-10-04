39歲的藝人丁小芹近年淡出演藝圈，日前才因爆發販售假名牌包，遭12名網友指控，一審新北地院依加重詐欺罪判她3年6月徒刑，丁也積極上訴爭取緩刑，並與多半被害人與商標權人達成和解，二審智財法院認為有「情輕法重」的情形，減刑改判2年6個月。豈料，因不符緩刑要件，若一旦確認丁恐難逃牢獄之災。上個月24日下午，圓潤一圈的丁小芹在律師陪同下，大動作召開道歉記者會，數度鞠躬道歉，丁坦言「對所有被害人感到抱歉，自己很後悔、也很慚愧」。資深鳥卦命理師王馨怡表示「不徹底改變自己，丁小芹恐嫁不出去」。

上月24日藝人丁小芹在律師陪同下，召開道歉記者會。（照片/游定剛）

命理老師王馨怡接受《中時電子報》專訪表示「丁小芹原本前途看好，但她自己走錯路、步步錯，個性疑心病重，對於身邊親友不信任，內心時常猶豫不決，她目前人生低潮，但內心有徹底想改變自己，只要一步一腳印，未來是會獲益」。面對記者詢問，遭判刑2年6個月的丁小芹是否會再上訴?命理師表示「丁接受司法判決，不會再平反上訴，因為法官已幫她減刑」。王強調「丁是先凶後吉，面對官司問題，需勇敢面對、克服眼前困難，她一定會被關，但關出來會是好的，她在裡面會有所反省」。

王提點丁「未來需小心謹慎、不貪不求，要有所頓悟，轉變、改變，真正改變自己錯誤，才有機會再翻身」。記者追問丁重返演藝圈機會大嗎?命理老師則回應「創業改行難，回演藝圈機會不大，結婚對她來說較好，其實丁身邊有很多人追，但不要挑東挑西，找個情投意合、緣分前訂的好老公嫁了，給別人機會，也是給自己機會，若自己不改變，離婚機率高、孤獨一生」。

(中時電子報)