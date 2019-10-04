台北市長柯文哲接受專訪時痛批陳菊，「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」、「當年坐牢不是只有妳一個！」柯也說，他們以前坐牢時候，「我在台大醫院當醫生啊，怎樣？」民進黨主席卓榮泰為陳菊抱不平，呼籲選民用選票堵住這些人嘴巴。

陳菊9月19日接受中央社專訪表示，柯文哲每次說到她都怒氣沖天，「我的生命跟他沒有交集、也沒有往來，就是尊重」。也提醒柯文哲，不要忘記台灣人民的厚愛，「不然柯文哲在踏進台北市之前，跟台灣民主發展沒有任何關係」。

柯文哲3日接受《新頭殼》專訪時表示，他對陳菊的回答感到不齒，「以前坐牢時候，我們在哪裡？我在台大醫院當醫生啊，怎樣？」

柯文哲也說，民進黨在高雄縣執政30年、高雄市執政20年，「最後結局是天怒人怨，誰要負責？陳菊啊，就是陳菊啊！」「小英旁邊站陳菊，我就瞧不起妳！」

柯文哲更重批陳菊，「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」、「當年坐牢不是只有妳一個！」

中央社報導，民進黨主席卓榮泰為陳菊抱不平，呼籲選民用選票堵住這些人嘴巴。卓榮泰表示，非常為菊姐叫屈，這種講法非常不適當，「當一個為民主運動、為人權奮鬥而坐黑牢被限制自由的時代，不是我們現在的人在這裡指三道四，隨便說一些風涼話」。

卓榮泰表示，柯文哲的說法非常惡質；被問到為何柯文哲對陳菊如此怨恨，卓榮泰說，心中有愛就充滿愛，心中有恨對任何人就充滿恨。

(中時電子報)