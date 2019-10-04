倒數100天專訪 韓國瑜激昂「為百姓做到掛為止」。（影/中天新聞）

2020總統大選倒數一百天，國民黨總統參選人接受中天新聞專訪，透露從賣菜郎到參選總統這一路以來，這段心路歷程的轉折。他表示，他把心思放在思考還能為台灣，為這個社會奉獻什麼？倘若此次能選上總統，韓國瑜豪邁地表示，將會努力做、用力做，直到自己掛掉為止。

韓國瑜在專訪中道出對，自己喊話說，「我就做牛做馬繼續往前衝，能做到的就全力以赴，盡可能幫人民過好日子」、「就幫老百姓，你能做多少？就盡量做吧；做到有一天做不動了，離開了或者掛了，那就掛了」。

韓國瑜也說出他從賣菜郎到參選總統這一路以來的心路歷程，指出對於抹黑，他的心是靜止的，因為他知道他要做什麼，有2大神勝目標:就是要照顧落勢、辦好教育。

專訪一出，許多網友也激動回應，「堅定支持韓國瑜！因為只有他唯真不破！」、「市長辛苦了，牠們對你鋪天蓋地的抹黑造謠扭曲栽贓，你還是認真作你該作的事」、「加油韓市長 好人不會掛。反倒是那些每天要搞你黑你的混蛋」、「只要真心為百姓做事」、「我不准市長這麼說啊！我們選你是要當八年的」、「加油韓國瑜～按個讚！」。

(中時電子報)