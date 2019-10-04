075兩棲艦開創亞洲先河，排水量到底多少？揭秘全球同級對手

中國大陸日前在北京舉行盛大閱兵式，而在閱兵式之前下水的兩棲攻擊艦，仍然為專業軍事分析人士所注意。在僅有幾個國家建造或擁有這類大型軍艦的情況下，大陸剛下水的075首艦能在全球軍事大國中排到什麼位置？美國軍事媒體分析稱，除了美軍的黃蜂級與美利堅級之外，大陸075型兩棲攻擊艦相比法國、西班牙、澳大利亞等西方國家的同類戰艦猶有過之，大約與義大利第裡亞斯特級相當。尤其是它建造速度，秉持中國大陸造船業慣例，沒有哪個國家趕得上。

目前在世界各國都相當流行的兩棲攻擊艦，俄羅斯購入法國西北風級未果之後，近年來一直嚷著要自行建造，目前最新說法是明年開建。日本則捧著2艘出雲級兩棲登陸艦，加上美製F-35B戰機要經營成「輕航母」，另外有類似想法的國家也不少，例如韓國、澳大利亞。有些國家像土耳其，兩棲攻擊艦只有模型，就大力吹捧其輕航母美夢，另外口頭上表示有興趣往這方向發展的還有不少。

各國現役兩棲攻擊艦比較圖。（圖／新浪微博@大包00）

已經下水的大陸075艦既是兩棲攻擊艦，外界自然會想到對台灣的兩棲登陸作戰，因此也獲得台灣不少的關注。美國海軍學院新聞網(USNI)日前報導指出，中共海軍從2011年正式開始研發搭載直升機的075兩棲攻擊艦，排水量預估3.6萬噸，搭載28架直升機，配備紅旗-10防空導彈與PJ-11近防砲各2套。其構想可能為了提高其垂直化兩棲攻擊能力，以應付台灣多山的東海岸地形。

美海軍官員指出，075型兩棲攻擊艦噸位雖比黃蜂級和美利堅級兩棲攻擊艦小，但整體水準應該超越目前在役的法國、西班牙、澳大利亞等西方國家的輕航母。 075型兩棲攻擊艦不僅使他們的突擊升力大大提高，而且還為海軍陸戰隊提供了垂直突擊能力和空中機動投射能力。

報導指出，目前中共現役的兩棲作戰艦艇是以2萬噸級的071船塢登陸艦為主，但071就缺乏較大規模的空中投射與支援能力。目前法國、西班牙與澳大利亞皆是以兩棲攻擊艦當作輕航母來使用，中共目前尚無計劃購入垂直起降戰機，自行研發又緩不濟急，因此僅以直-20等大型直升機擔任艦載機，執行部隊空投與空中支援任務。

俄羅斯軍事專家瓦西里．卡申則認為，在更遙遠的未來，075可能會在爭取海上霸權方面發揮重要作用。和美國的船塢登陸艦一樣，075型艦艇也能採用直升機協助船塢室中的氣墊船完成聯合登陸。隨著此類艦艇的出現，如有必要，中共海軍將有開展各種登陸行動的可能。這種船主要用於遠端作戰，除船塢塢室、機庫和飛行甲板之外，075還配有大型庫房、強大的醫療中心和裝備精良的指揮所，新艦還可在各種人道主義行動中發揮作用。

(中時電子報)