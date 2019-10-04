貓咪事後表情讓網友笑翻，「可怕的大王」尷尬表示這是貓咪回家後正在休息的照片 (圖／翻攝自微博)

一名網友因要出遊，將愛貓送到寵物旅館寄住，沒想到這隻愛貓晚上化身採花大盜，將店內的母貓通通享用了一輪，卻差點「精盡貓亡」，施打葡萄糖點滴才恢復活力。

事情發生在大陸，微博網友「可怕的大王」PO文控訴，自己跟老婆因出遊之故，將貓寄放到寵物生活會館，在寄養時特別提醒店家「公貓還沒結紮」，要店員不要隨意把貓放出來。

想不到店員偷懶，白天不餵貓，晚上把所有貓放出來一次餵食，接著就這樣直接下班了。從晚上11點到早上5點的6個小時內，似乎是因為母貓發情大叫，他的愛貓就這樣成為性慾化身，上了一隻又一隻的母貓，搞到自己虛脫，「可怕的大王」貼出事後照時，貓咪表情更是讓人笑翻。

「可怕的大王」表示，事後店家有補償，事情圓滿落幕，但事情早已傳遍千里，他無奈說「我是當事爹的貓，趙小屁已經恢復健康了」、「這本來是很嚴肅的事，既然解決了，大家想笑就笑吧」。

(中時電子報)