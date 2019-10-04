23歲的高雄年輕人認為，蔡總統之前連一個論文都拿不出來，不是很好笑嗎？（翻攝《Bit King比特王出任務》YouTube）

蔡英文總統受很多年輕人支持，不過有一位23歲的高雄年輕人卻說沒有很支持她，甚至認為蔡總統之前連一個論文都拿不出來，不是很好笑嗎？

該年輕人日前接受《Bit King比特王出任務》訪問時表示，蔡英文他們一直在攻擊其他候選人說謊，那蔡總統自己說實話了嗎？包括最近學歷的部分，有講過實話了嗎？其實學歷的部分他保留質疑，因為還在查，也不想把話說得很明。

年輕人說，如果今天有人質疑他的學歷，他就會直接拿他的證書、論文出來就好，沒必要拐那麼多彎，然後還給人家「聞香」一下，「一個論文妳拿不出來，那不是很好笑嗎？」妳好不容易念完博士論文，如果是他一定珍藏起來，怎麼會好像放在哪裡找不到，那不是跟畢業證書一樣的東西嗎？就是一個學歷證明，怎麼連那種東西也拿不出來，讓他覺得很奇怪。不過後來蔡總統在國家圖書館展出論文，很多人應會去拜讀並考證。畢竟綠營之前也攻擊其他候選人的學歷，包括韓市長，韓市長的學歷就讓大家沒話說，因為他直接就把畢業證書PO了出來。

年輕人還表示，他之所以沒有很支持蔡英文，除了她上任3年多就發生像大停電、雄三飛彈等「麻煩」，還有推出的一例一休，對打工族、年輕人來說，並不是一個很好的政策。他也覺得九二共識不是親中賣台，並不是跟中共擁抱，也不能說九二共識就是和平統一，不能因為那是韓國瑜說過的話，就是親中賣台，不能給人家亂扣帽子，那就是抹黑、造謠。

(中時電子報)