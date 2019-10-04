馬俊麟妻子日前在臉書公布王瞳帶著媽媽、阿姨「侵門踏戶」影片，讓馬俊麟、王瞳隔日緊急召開記者會，雙雙落淚道歉，而馬俊麟還意外認了不倫戀，坦言自己「感情沒控制好」；民視鳳凰娛樂也宣布接下來將暫停王瞳、馬俊麟兩人工作，讓他們深刻反省。

而外界關心話題，除了王瞳、馬俊麟這場精采程度不輸8點檔的道歉記者會，還被王瞳阿姨找上門痛罵馬俊麟與老婆的驚人氣勢嚇到，影片被人分享在爆料公社臉書社團，吸引網友熱烈討論，「阿姨妳是豬隊友嗎」、「其實阿姨也蠻適合演八點檔」、「阿姨很派，自己家的都沒錯，都是別人的錯」、「大時代II由王媽媽王阿姨冠名贊助」。

時常受邀上談話性節目的眼科醫師黃宥嘉，更忍不住在臉書開酸王瞳阿姨惡人先告狀，「沒想到不肯讓偷腥事件落幕的是王瞳阿姨！震驚！我們以為您跟著去是要當著正宮的面把王瞳虛假地罵一頓ㄟ！沒想到您已不顧社會觀感，侵門踏戶還自以為得意？很會罵人？罵得這麼順該不會是事先把台詞背好有備而去吧！所謂的長輩一把年紀了還做出讓社會非議的事，是年紀長在狗身上嗎？」

其實王瞳昨日在記者會上也為阿姨情緒過激一事淚崩道歉，強調這真的非她本意，也透露因為在10月1號生日當天收到被馬俊麟老婆提告求償400萬的出庭通知，在錯愕當下才會帶著長輩夜訪馬俊麟家溝通。

(中時電子報)