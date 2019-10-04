周年慶刷HAPPY GO Pay點數15倍回饋 蔡阿嘎也來嗶一下 02:482019/10/04 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠東集團即日起在百貨零售通路都有HAPPY GO Pay周慶加碼回饋。（資料╱鼎鼎聯合行銷提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 煩請更換圖片,如附 露出網址：https：／／www.chinatimes.com／fashion／20191003004740-263907？chdtv (中時 ) #周年慶 #圖片 #網址 #點數 #回饋 也許您會感興趣 推薦閱讀 微風周年慶 首波業績激增4成 04:102019/10/01 產業特刊 夜貓子有福！北富銀 J卡最高享5％回饋無上限 12:332019/10/01 財經 挑戰U Bear 中華電聯名卡刷超商回饋10％ 19:092019/10/01 財經 新光三越周年慶 首波6店明開跑 04:102019/10/02 時尚消費 《通信網路》中華電Hami書城年複合成長26％，再搭點數經濟拚人氣 08:522019/10/02 財經 《產業》星巴克全新店型，時代百貨周年慶亮相 12:162019/10/02 財經 冠德環球購物中心周年慶 拚業績創高 04:102019/10/03 證券．權證 新光三越周年慶首波開跑 全台6店人潮逾20萬 14:552019/10/03 生活 基富通三周年慶 祭史上最大買基金優惠 17:542019/10/03 財經 周年慶這樣刷 貴婦抱回22萬禮券外加2支iPhone 23:202019/10/03 財經 生活熱門新聞 公貓爽吃5母貓後虛脫吊點滴 事後表情笑翻百萬人 - 生活 超好康！全國第一座校園智慧健身中心完全免費 - 生活 外送員送餐送到月薪12萬 一看明細網友全跪了 - 生活 高雄澄清湖竄大蟒蛇 消防員奮戰畫面曝光...網嚇呆 - 生活 跟上潮流！麗富康邀請冒牌生、貝克大叔聯手打造網紅 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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