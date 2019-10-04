韓國瑜國政顧問團總召張善政日前遭名嘴黃光芹爆料，張善政向鴻海創辦人郭台銘「要了500萬」，「挺韓又勸郭」。昨日，台灣玉山科技協會會員大會，郭台銘、張善政均受邀出席，兩人同台並握手合影，會中記者詢問跟郭董合作議題？張善政立即表示：「沒有！」，足見兩方合作難度高。

據《中評社》報導，玉山科技協會3日晚上舉行會員大會，以「全球科技戰台灣的挑戰與布局」展開座談，邀請張善政、龔明鑫、童子賢等政界、產業界人士參與，並邀請郭台銘擔任貴賓致詞。

當郭台銘致詞完畢，與張善政與其他貴賓同台時，郭台銘主動與張善政握手，兩人握手時間超過10秒，並獲得全場熱烈掌聲。郭台銘和張善政同桌用餐，兩人互動不多。當媒體詢問張善政本人，是否有向郭董釋出合作訊息？張善政表示：「沒有！」不對議題多做回應。

日前傳出國民黨總統參選人韓國瑜希望尋求與鴻海創辦人郭台銘會面的機會，但永齡基金會副執行長蔡沁瑜回應，現在兩人也沒有見面的必要。所以，郭台銘、張善政見面備受關切，但兩陣營溝通，看來仍在「已讀不回」狀態。

(中時電子報)