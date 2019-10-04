【圖集】林嘉綺、劉品言、李千那3姝性感尬美 01:502019/10/04 中時 陳俊吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林嘉綺出席公益義賣。(陳俊吉攝) 林嘉綺、劉品言與李千那3日受邀出席《Marie Claire 美麗佳人》國際中文版舉辦、伊林專業團隊策畫的「第二屆決戰禮服伸展台總決賽」。林嘉綺一身亮黃禮服暗藏玄機，走動間美腿若隱若現相當性感；李千那則小露酥胸，純白蕾絲禮服非常典雅；劉品言選擇全黑平口禮服，既甜美又有一絲俏皮。 劉品言出席公益義賣。(陳俊吉攝) 李千那出席公益義賣。(陳俊吉攝) 林嘉綺出席公益義賣。(陳俊吉攝) 劉品言出席公益義賣。(陳俊吉攝) 李千那出席公益義賣。(陳俊吉攝) 劉品言(左起)、林嘉綺、李千那出席公益義賣。(陳俊吉攝) (中時 ) #劉品言 #林嘉綺 #李千那 也許您會感興趣 推薦閱讀 林嘉綺、李千那性感做公益 劉品言曝最糗伴娘經驗 20:002019/10/03 娛樂 娛樂熱門新聞 為何艾成「絕對原諒」王瞳？資深教友爆內幕 - 娛樂 獨／王瞳淚認與馬俊麟不倫戀 「苦主」艾成說話了 - 娛樂 獨／王瞳半夜帶媽現身馬俊麟家 與馬妻爆口角衝突 - 娛樂 王瞳憔悴現身 淚崩揭夜闖馬俊麟家苦衷！ - 娛樂 黃宥嘉痛轟王瞳阿姨：不肯讓偷腥事件落幕的是妳！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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