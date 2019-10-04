林嘉綺出席公益義賣。(陳俊吉攝)

林嘉綺、劉品言與李千那3日受邀出席《Marie Claire 美麗佳人》國際中文版舉辦、伊林專業團隊策畫的「第二屆決戰禮服伸展台總決賽」。林嘉綺一身亮黃禮服暗藏玄機，走動間美腿若隱若現相當性感；李千那則小露酥胸，純白蕾絲禮服非常典雅；劉品言選擇全黑平口禮服，既甜美又有一絲俏皮。

劉品言出席公益義賣。(陳俊吉攝)

李千那出席公益義賣。(陳俊吉攝)

林嘉綺出席公益義賣。(陳俊吉攝)

劉品言出席公益義賣。(陳俊吉攝)

李千那出席公益義賣。(陳俊吉攝)

劉品言(左起)、林嘉綺、李千那出席公益義賣。(陳俊吉攝)

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