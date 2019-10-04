國民黨2020參選人韓國瑜民調多次落後民進黨蔡英文，對此，國民黨桃園市議員周玉琴認為，她在楊梅地區跑行程，選民服務，始終覺得韓的熱度並沒有減少，不相信韓國瑜民調低，指國民黨支持者比較隱性，「票投出來就知道」。

據《中評社》報導，周玉琴指出，藍綠支持者特性其實很容易辨識，除了韓粉以外，支持國民黨民眾多數比較不講話。但只要韓國瑜來桃園或到新北造勢，根本不用動員，一批又一批支持者跑出來，這一股熱潮是以往選舉不曾有過的事。

周玉琴也發現挺民進黨民眾有趣的現象，雖然電視整天報導，蔡民調大幅領先韓，民進黨支持者卻安靜不說話，因為蔡執政以來，老實說，也沒什麼事好誇口，現在南方澳橋樑斷裂又爆出一堆弊端。

對韓國瑜民調落後，周玉琴解釋：國民黨支持者只是不講話，「票投出來就知道」。對於藍軍來說，根本不會煩惱民調太低，眷村韓粉很強，就是希望韓少講錯話，就是加分。

(中時電子報)