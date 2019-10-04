國民黨總統參選人韓國瑜，近來10多份民調都落後民進黨的蔡英文，台北市議員、國民黨前文傳會主委李明賢直指原因，因為藍軍至少有1至2成轉為不表態，可能是因為韓國瑜在高雄市政上的表現造成的，因此未來要直球對決，找回當初幽默、掌控全場的韓國瑜。

李明賢接受香港媒體《中評網》專訪時指出，韓國瑜近來10多份民調，多數落後10多趴，有的甚至多達20多趴。最關鍵的原因就是，泛藍陣營對韓國瑜的支持度只有6成，而泛綠對蔡英文的支持度還有8成5，甚至9成多，泛綠基本盤可說已經穩固。反觀藍軍的表態率太低了，也就是基本盤還沒顧好，藍軍至少有1至2成轉為不表態，這是很大的致命傷，因此韓國瑜要先穩固基本盤，至少要把泛藍拉回來。

李明賢分析說，泛藍沒有力挺的現象很不合理，過去應該都至少9成以上，而國民黨的政黨支持度約3成多一點，也比韓的支持度略高，這是不太正常的。過去一些淺藍選民變成中性選民或不表態，可能是因為韓國瑜在市政表現上造成不信任的觀感，所以韓國瑜未來必須要在市政總質詢上直球對決，找回當初詼諧幽默、掌控全場的形象。

李明賢點出，韓國瑜在政策上也被檢驗過頭，比如太平島挖石油，卻被綠營刻意操作簡化成為失言的形象。他覺得很奇怪的是，明明執政黨是民進黨、在野黨是國民黨，媒體輿論氛圍卻是80%在檢驗韓國瑜、20%才去看蔡英文。而國民黨身為在野黨，對民進黨的砲火確實滿保守的，這也是要檢討的，韓陣營總部、立院黨團、黨中央等於是「航空母艦」的3支砲管，大家必須要密切配合，差不多該化防守為攻擊了。

(中時電子報)