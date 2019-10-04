談航空專業，張國煒信心滿滿。圖：張佩芬

向空巴訂購A350客機前，張國煒（中）親自做過試飛。圖：張佩芬

張國煒被視為是波音粉絲，但自己成立星宇航空，短、中、長程航線全部選擇空中巴士客機，首波引進的短程A321neo客機本月25日即將交機，如果當初選擇的是波音737MAX客機，該型機至今仍在禁飛，星宇明年初不可能如期開航，談到這件事，張國煒開心的說：「我很神吧！」

張國煒指出，現在A321neo炙手可熱，下訂單要五年後才能交機，星宇決定的早，而且空巴知道星宇是新公司，交機時間不能耽擱。

張國煒在今年3月19日與空巴簽訂A350客機採購案時曾公開表示，有網民說他是為了避免波音客機須交給長榮航太維修才會買空巴，顯然大家都想看「王子復仇記」，但星宇購機完全是專業考量。

他指出，去年他親自到韓國試飛A350，他認為該型機是空巴最成功的機型，速度比波音777還快，使用的複合材料對濕熱的台灣來說非 常適合，且機身很輕且省油。另星宇選購的A350比目前已交機的A350酬載多兩噸，因使用新科技機體更輕更薄，機內空間寬了4吋，翅膀 塗了類似鯊魚皮塗料，摩擦係數更小，更省油。」

另張國煒指出，星宇是新航空公司，降低成本是一大問題，還要搭配飛行員培訓，選空巴可以節省很多資源，能夠配合初期的管理，因此這次訂單全部給空巴。

張國煒本月2日在公司「JX Style制服暨機艙發表會」上，透露除了A321neo與A350，公司在2021年還會加引進中程航線的雙走道A330neo客機。

去年10月，獅子航空（Lion Air）1架波音737 MAX客機起飛13分鐘後墜毀，189人喪生，今年3月，衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）1架同型機起飛不久後墜毀，機上157人罹難，導致全球737MAX客機被禁飛，禁令已經實施近7個月，有報導指出，波音改善最後報告已經在本月送進美國聯邦航空總署（FAA），可望在下月獲准復飛。

(工商 )