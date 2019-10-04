文化X科技！由文化部主辦的「2019文化科技國際論壇Culture x Tech Next」今（4）日開幕，文化部長鄭麗君3日率先體驗論壇現場所展示的14件文化科技創作，包括觀賞首次在臺灣公開展出，由宏達電HTC VIVE ORIGINALS與法國VR製作公司Atlas V聯合製作、屢獲世界VR獎項的VR動畫「Gloomy Eyes」，以及曾獲威尼斯影展VR獎項，由臺灣知名VR藝術家黃心健與美國前衛音樂教母蘿瑞．安德森（Laurie Anderson）合製的VR新作—「登月」等。

鄭麗君部長體驗過後表示深受感動，並特別提及黃心健老師的作品「登月」，在人類登陸月球滿五十年之際，重新讓我們思考地球跟月球的關係，不僅是紀念人類登陸月球的科學行動，也帶出文化史與反思的人文視野，是以人文思維引領科技發展非常好的作品。

「Gloomy Eyes」則帶來不同的沉浸式體驗，因為不只進入實境，還包含和內容產生特別的互動關係，彷彿成為其中一部分，除了在科技技術有相當突破之外，也帶來藝術心靈跟視野新的可能。

邁入第二屆的「2019文化科技國際論壇 Culture X Tech Next」將於10月4日至5日於臺北華山1914文創園區展開，活動現場展出的文化科技的精采創作，還包含全球唯二體感衣製造商Teslasuit的作品、《印象中的角落》AR立體概念書、模擬布袋戲操偶師操作控制的《憑空操偶—Leap Mption手部動態捕捉》、Funique的8K立體VR影片作品、關懷生態的實踐大學作品、改編金漫獎的VR機車瀑布、劉守曜數位典藏、獨角獸娛樂及踢歐哎哎公司的VR遊戲等，每項創作均十分精采。

另外，今年論壇內容更為豐富多元，邀請美國、法國、英國、奧地利、瑞士、加拿大等國際文化科技產業專業人士以沉浸式內容、創新科技應用為論壇主軸，並邀請國內外文化科技產業菁英交流暢談沉浸式內容製作與體驗、音樂科技、區塊鏈、穿戴式裝置、5G創新應用等8大主題。本次活動也與國內44個跨產業公協會、113個企業合作，並集結10個創投加速器、育成中心及22個青創團隊參加，共辦理12場產業分論壇、8場文化科技沙龍及青創團隊Pitch與Match，期盼帶動文化科技產業發展的創新和前瞻思維。

(中時電子報)