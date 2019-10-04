◎中國時報

●台中市消防局西屯特搜分隊隊員謝志雄、張哲嘉，3日凌晨支援大雅區免洗餐具工廠火警，疑受困坍塌廠房，被無情大火吞噬殞命。現場人員歷經5個小時灌救與搜救，上午8點陸續發現2具焦黑遺體，均已嚴重碳化，外界抨擊，「官僚放任違法農地工廠殺了英勇消防員」！

●財政部昨日公布7-8月期統一發票中獎清冊，共有14位幸運兒中1000萬特別獎，200萬特獎得主則有17人。這一期，有4位民眾花不到50元即獲財神爺眷顧，對中1000萬大獎，花最少錢的是以10元在統一超商購買《中國時報》便中獎，其次是在台南永康「茶的魔手」以25元買綠茶對中千萬。

●宜蘭南方澳大橋斷裂，造成6死多傷，港務公司轄下17座橋梁安全疑慮浮上檯面，港務公司董事長吳宗榮昨日口頭請辭獲准，第二波懲處則將等救災後處理。吳宗榮昨日是斷橋事故後首度發聲，然而面對媒體追問，吳好似仍在狀況外，不只不斷卸責，又以「才剛來一年」作為擋箭牌，讓林佳龍直言「顯有疏失」。

●南方澳跨港大橋崩塌意外發生後48小時，在國軍等單位徹夜努力下，3日上午受到崩塌大橋阻隔的航道終於搶通，受困停泊在南方澳漁港內的漁船，也能經臨時航道順利出航。當漁船緩緩經過航道時，現場響起意外發生以來首次的掌聲與喝采。

◎旺報

●曾經是大陸「創新之都」的上海，近年來面臨轉型的陣痛期，不但自身經濟成長逐年下滑，也拖累長三角衛星城市，如蘇州和南通的發展。在今年上半年大陸經濟總量前20強的城市中，上海市的GDP增速僅有5.9%，只比天津的4.6%強；而鄰近的蘇州只有6%、南通市只有6.5%，也在20強城市中落後。

●追蹤記錄大陸企業家群體變化的權威機構胡潤百富最近發布《2019胡潤Under30s創業領袖》報告顯示，北京仍是大陸30歲以下創業領袖之都，上海和深圳分列2、3名。

●隨著大陸的經濟發展進入到工業化的後半段，上海與深圳已經成為大陸創新城市的典範。所不同的是，隨著年歲的增長，深圳這幾年在創新產業的投入大有後來居上的態勢。根據聯合國的《全球城市競爭力報告2018-2019》，深圳在該榜名列第4，不僅是前10強中唯一的中國城市，更遠遠領先排名在13名的上海，顯見隨著可持續競爭力的提升，深圳已經成為名副其實的全球創新之城。

●大陸國務院日前發布《交通強國建設綱要》，指出將建設一批全國性、區域性交通樞紐，大力發展樞紐經濟。有專家指出，目前上海虹橋及杭州東站TOD模式（以公共交通為導向的發展），是大陸較為成熟的兩個樞紐經濟樣本。隨著北京大興國際機場9月25日投運，推進樞紐經濟已成為許多省市未來規劃發展的重心。滬、杭兩大城市的經驗，或可做為各城市發展樞紐經濟的範本。

◎工商時報

●台積電10月股價創新高，但6檔台股基金持股已觸及單一個股不得逾基金淨值10％的「緊箍咒」，另有15檔本土基金持股比率逼近上限。看好台積電2020年營運，持股比例偏高的基金經理人，有的是小量調節，有的是希望拖到季底前再處理，基本上對台積電仍採「抱緊」、「抱滿」態度。

●美國最大線上券商嘉信理財（Charles Schwab）日前宣布停收股票交易手續費後，同業TD Ameritrade與E*Trade Financial相繼跟進，意味著證券交易零手續費的時代來臨。

●Google向台灣人才招手！Google亞太區資料中心硬體維運總經理Randy First表示，他們需要同時通曉伺服器與網通軟、硬體與能寫程式的人才，門檻略高，但台灣人才素質夠好，讓台灣成為Google全球資料中心中第一個推出實習生計畫的據點，「克服害羞快點來遞履歷吧」。

●環保署3日進行「彰化二林精密機械園區」環評案初審第四次審查，但環評小組針對再生水、再生能源執行、調查保育類鳥類生態等問題仍有疑慮，並要求應做出使用綠電10％的承諾，決議補件再審。精密機械產業希望儘速開發的二林園區，期待再度落空。

(中時電子報)