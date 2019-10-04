蔡英文總統自稱「辣台妹」，偶爾嗆嗆對岸，將代表國民黨挑戰中市第一選區立委的「最強菜農」林佳新，找出2015年蔡英文批評馬英九政府言論，當時蔡英文批馬常用恐嚇牌、對立牌來激化選情，以此召喚「含血、含淚、含恨」的選票，這種「無良政府」跟「黑心食品」一樣，必須被下架。林佳新酸說，對照現在蔡英文做法，蔡英文根本是先知。

蔡英文2015年臉書貼文：「一個無法讓人民安心的政府，卻經常誇言政績、自我感覺良好，可見執政者跟人民的距離有多麼遙遠。執政無法讓人民安心，選舉到了卻經常用「恐嚇牌」、「對立牌」來激化選情，製造社會不安，以此召喚「含血、含淚、含恨」的選票，這種「無良政府」跟「黑心食品」一樣，必須被下架！

過去幾年，台灣的社會面臨著巨大的問題，我們的食品不夠安全、居住沒有保障、老年歲月照護不足、青年喪失對未來的信心、而社會的治安每況愈下。人民不再信任政治，因為他們沒有從政策當中得到足夠的保護。」

她正快速實現這些

網友回應說：「她預言了自己的政見（恭喜蔡腫桶作到了）。」、「夠諷刺吧⋯⋯。」、「神準！」、「這時候我覺得菜總統說得很好，真的要下架。」、「她自己在說自己啊！攤手。」、「習慣性的自我推翻！」、「完全命中耶！100%啦！」、「哈哈哈」、「根本是自我介紹。」

也有人認為，「果然是換個位置換個腦袋的最佳代言人，2015年寫的都是她現在在做的事。」、「什麼是臉書！？就是拿來打臉自己。」

(中時電子報)