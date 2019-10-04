北韓試射飛彈 美國防部：似從海基平台發射 07:212019/10/04 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國國防部今天指出，北韓最新試射的飛彈似乎為中短程飛彈，是從海基平台而非由潛艦發射。 北韓中央通信社報導，北韓2日成功發射「北極星3號」潛射彈道飛彈（SLBM）。 法新社報導，美國參謀首長聯席會議發言人賴德（Pat Ryder）說：「我們評估那是一枚中短程彈道飛彈。我會說我們沒有看到跡象顯示那是潛射的，而是從海基平台發射。」 若證實北韓具有潛射飛彈能力，平壤當局的軍火庫將足以部署在遠離朝鮮半島之處，一旦軍事基地受到攻擊，北韓將有第二擊能力。 (中央社) #飛彈 #北韓 #海基 #平台 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 上個廁所好難！這國人野外解放慘被打死 - 國際 川普氣噗噗 首富貝佐斯抱了「她」 - 國際 澳洲加強打擊紅色滲透禁華為5G 與陸歧見加深 - 國際 - 中央社 德台建交請願案逾5萬人連署 謝志偉：感到欣慰 - 時事 - 中央社 玩笑話？普丁：美2020年大選 我們干預定了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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