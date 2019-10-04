美國國防部今天指出，北韓最新試射的飛彈似乎為中短程飛彈，是從海基平台而非由潛艦發射。

北韓中央通信社報導，北韓2日成功發射「北極星3號」潛射彈道飛彈（SLBM）。

法新社報導，美國參謀首長聯席會議發言人賴德（Pat Ryder）說：「我們評估那是一枚中短程彈道飛彈。我會說我們沒有看到跡象顯示那是潛射的，而是從海基平台發射。」

若證實北韓具有潛射飛彈能力，平壤當局的軍火庫將足以部署在遠離朝鮮半島之處，一旦軍事基地受到攻擊，北韓將有第二擊能力。

(中央社)