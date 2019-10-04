男女結婚後，真正的挑戰才開始，因為任何一點事情，都可能成為分手導火線。一名女網友表示，自己和先生育有一子，但自從生完後，先生不知為何不再碰他，就這樣過了6年無性婚姻，讓她好崩潰，上網求助：「我到底該不該離婚」。

女網友在臉書《靠北婚姻》PO文表示，自己已經忍了6年，自從與丈夫再婚、生產後，丈夫再也不碰她，6年來只跟她洗過一次鴛鴦浴，但連接吻都沒有，只是單純洗澡。

人妻表示，這6年來為了此事，她不知道發過多少次脾氣，每次鬧到要離婚時，丈夫才會敷衍用手幫她做，但手在動，眼睛跟心卻都在別的地方，而每次終於要做的時候，丈夫更是連開始都還沒有，就已經先軟掉，不然就是3分鐘就繳械，這種機會更是3至4個月只有一次。

人妻坦言，自己真的過不下去，想要離婚，但又想到還有小孩在，始終無法下定決心，想給孩子完整的家讓她支撐到現在，但先生始終態度如一，沒有改變的打算，因此上來找網友求救。

網友看完後紛紛表示事情不單純：「我覺得不是性冷感...而是你老公性向問題」、「老公應該是甲甲吧」、「問清楚是不是同志，不能再拖了」、「先去看醫生」、「大概是同志，但又礙於長輩問題，隨便結婚給交代」、「6年太扯了，是我早就大鬧離婚了」、「分吧，這樣下去不會快樂，老公百分之百性向有問題」、「應該是隱藏版的彩虹同志」。

(中時電子報)