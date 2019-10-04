紐約原油價格今天下跌，創10個月以來最長連跌走勢，儘管投資人預測美國聯準會（Fed）本月將降息刺激經濟，但經濟疲態令需求前景蒙上陰影。

紐約市場西德州中級原油的11月期貨價格下跌19美分，收在每桶52.45美元。

倫敦市場北海布倫特原油的12月期貨價格上漲2美分，收在每桶57.71美元。

(中央社)