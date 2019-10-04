中國日前大規模展示軍力，美國軍事學者易思安表示，這對區域安全無益。面對中國軍事威脅，他認為美日台有許多可以合作之處，第一步或許可以從聯合軍演開始。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）與遠景基金會今天共同舉辦研討會，針對美日台安全合作未來進行討論。

「2049計畫協會」研究員易思安（Ian Easton）會後接受訪問，談到中國在十一建政70週年展示武器對美台送出何種訊息時表示，從中國在街頭大規模展示先進武器可以看出中國並非一個負責任的國家，這是非常激進的做法，也無助於區域和平。

他也指出，美、日、台等民主國家一個很大的問題在於民眾自信滿滿，對來自中國的威脅沒有自覺。當民眾對威脅無感，不了解北京現況，在缺乏公眾意識的情況下，北京更容易滲透國家與社會，這是必須正視與面對的。

易思安指出，從索羅門群島、吉里巴斯等南太島國轉向可以知道，在某種程度上美國正在失去影響力，因為沒有正視中國在南海、兩岸、擠壓台灣國際空間、對待抗議者與穆斯林等少數民族的不當行為。美國基本保持沈默，允許中國國有企業在華爾街獲利、在矽谷投資，滲透美國社會，為大專院校、研究機構提供資金。

他指出，民主國家必須團結一致。站在美國角度，與台灣建立牢固關係有利於國家利益，同時也應將台灣納入與日本等其他國家的多邊、三邊框架中，建立安全合作機制，以面對共同威脅。

追問美日台安全合作可以從哪方面下手時，易思安表示，有太多可以做的，因為現在做的實在太少。至於第一步，他認為或許可以從聯合軍演開始。

遠景基金會執行長賴怡忠在談及美日台安全合作時表示，台美日三邊對話應由上而下，透過從領袖直接下令，制定新的對話機制，展開定期性戰略對話。

賴怡忠也指出，另一個需要進行的是美日同盟與台灣的雙邊對話，讓美日同盟在二加二，或是二加二的次級會議中將台灣納入，進行對談。唯有如此，才能釋放重要政治訊息，讓美國在亞太盟邦以及台灣盟邦了解美國確實看重台灣。在實質面上，美日同盟與台灣的二加一合作，也能讓台灣成為網絡的一部分，減輕美國負擔。

(中央社)