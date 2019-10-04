Thank you, Mickey. pic.twitter.com/2hpTCyWY1v — New York Mets (@Mets) 2019年10月3日

大都會開除了總教練米奇卡拉威(Mickey Callaway)！一如外界預估，這位效力過中職的前洋投，已經在季中讓管理層失去耐心。大都會今年戰績進步到86勝76敗，比去年多了9勝，米奇明年還有1年85萬美元，球團決定將他買斷，另覓新教頭。

米奇的情緒管理與執教風格都有問題，他曾對記者失控發飆，並且牛棚調度屢次出包，讓一向斯文的總管范瓦格南(Brodie Van Wagenen)氣到在開會時把椅子扔出去。雖然范瓦格南季中就想開除米奇，不過他4日表示：「我們不想在衝動下做出決定。」所以等到季外才動手。

《紐約郵報》爆料，米奇是投手出身，但他跟球員很疏遠，也不會親自教導投手，而是全丟給教練團去做，然後自己安坐在總教練辦公室。球員間私下還有傳言指出，米奇只是高層請來的擺設，他的權力很小，牛棚的胡亂調度其實是高層的指示，米奇被迫當「肉盾」吸收外界炮火。

前洋基總教練吉拉迪(Joe Girardi)被認為是接手大都會的合適人選之一，而且他也一直期待新東家，但若傳言屬實，大都會總管不喜歡把權力下放的話，可能會僱用比較資淺的總教練。無論如何，秋後算帳的時間到了，除了大都會之外，教士、小熊、天使、海盜、巨人、皇家也都在尋找新教頭。

(中時電子報)