總統府前國慶裝置。(圖/取自臉書社團「神力女超人挺藍粉絲團」)

總統府前國慶裝置。(圖/取自臉書社團「神力女超人挺藍粉絲團」)

總統府前裝置真貌。(圖/讀者提供)

總統蔡英文自上任以來，屢屢避諱從口中說出「中華民國」4個字，多次以「這個國家」或「中華民國台灣」替代。雙十國慶將至，蔡政府疑似又有新創舉！網傳這次竟以「媽咪」替代「中華民國」，讓網友驚呼我們是過「雙十母親節」嗎？查證發現，這是網路後製圖。

網友在臉書社團「神力女超人挺藍粉絲團」發文：「108年國慶凱道牌樓，這是什麼東東啊！說出中華民國，有這麼難嗎？還叫媽咪，這政府搞什麼鬼？是過雙十母親節嗎？」附圖可見總統府前矗立國慶裝置，上方寫著「媽咪 生日快樂」、「事事順心」、「身體健康」。

文章一出，迴響熱烈，其他網友紛紛回應：「見鬼了！是她家媽媽過生日喔！回屏東過吧！超傻眼了……」「真是一群爛人」、「心裡沒有中華民國，那就不要慶祝不要辦嘛！反正做不出好東西，只是浪費公帑而已」、「她以為是女皇全台灣叫她媽咪，這種是只有綠蛆和太腸花才辦法叫出口」。

事後查證，這是網路後製圖。其真實面貌，是帶有螢光綠、黃、紫三色的灰底裝置（如圖4）。

(中時電子報)