網友留言。（摘自批踢踢網頁）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

一場台中違建鐵皮工廠的無情大火，造成兩名年輕消防員失去生命，總統蔡英文昨接受訪問，沉痛表示會對消防裝備進行檢討，並對罹難的消防員，從優撫卹。可是，蔡英文卻沒有提到違建工廠的議題，若政府有把關好，怎會讓兩個消防員無端犧牲？別忘了，民進黨執政的政府為了選票，修改《工廠管理輔導法》，讓違章工廠永久合法，請問發生這樣大火後，經濟部就一句清查了事？

台中大雅的2座違章工廠發生大火，兩位消防員為救火而英勇犧牲。據悉，發生火災的2座工廠分別為群峪股份有限公司倉庫和台灣百慕達紙器廠，經查該工廠沒有登記，屬於農地違法工廠。是的，兩位消防員竟是因為違法工廠而犧牲生命，任誰都無法接受，據《三立新聞網》報導，新北一名消防員痛喊表示，消防員救的是人，不是違建！看到台中同仁殉職非常難過。

但是政府有聽到嗎？等發生火災後，據《自由時報》指出，經濟部立馬表示，今年6月《工廠管理輔導法》三讀通過修正後，年底將全數清查農地非法工廠完畢，絕不允許有灰色地帶的產生，消防、公安若未見改善，將斷水斷電、禁止營業。

經濟部如此正氣凜然的話，顯示出政府的決心，顯然經濟部忘了，當初要修改《工廠管理輔導法》時，引發許多環團民團的抗議，但最後還是因民進黨占人數優勢，三讀通過。

《工廠管理輔導法》修正案，在2016年520前未辦工廠登記的臨登工廠須接受輔導，並在10年內取得特定工廠登記。凡中高汙染工廠應輔導轉型、遷廠或關廠，拒不配合依法停止供電、供水、拆除。低污染工廠進入「特定工廠登記」程序。

對此修法，《風傳媒》認為，經濟部很明顯就是讓農地違建工廠就地永久合法化，就是為了要護選票。《環境資訊中心》指出，《工輔法》讓違建工廠就地合法，但修法內容卻都沒有討論分類分級的輔導，工廠的風險控管都沒討論，「無條件就地合法，形同墜機」。

發生昨日憾事後，獨立媒體《上下游》採訪環境權保障基金會執行長凃又文。凃表示，在6月修法時，當時對於農地工廠能否就地合法議題，民間團體都認為工廠的風險控管要做好，以免發生災害，這次火災凸顯的是「國家風險管控法規被工輔法架空，後續公安、農安及食安問題不應由人民和救災人員承受」。

所以經濟部表示的對非法工廠進行清查，請問所謂的清查標準是什麼？《工輔法》裡沒有探討工廠的風險控管和分類分級的輔導，經濟部的清查還真不知是交差還是公務員心態應付了事。

另外，經濟部讓非法工廠就地合法化，竟更衍生台南市議長郭信良縱容服務處主任黃龍生仲介的生意。據《鏡傳媒》報導，黃龍生疑做起仲介生意，替非法工廠聲請特定工廠登記，還保證沒過全額退費，氣得黃龍生大動作提告，表示沒有這種事，一切都是為民服務。

而批踢踢網友，對於這起事件紛紛表示，「農地違章建築還要合法化，現在是違法的最大聲，舊違章檢舉不拆，新違章檢舉還是不拆，政府還要為違法的人想法條合法化，反正沒人檢舉就算了，出事了再來用個案來檢討，已經有多少這種案例造成傷亡」、「受不了這兩條命根本就是制度殺人」、「沒關係啦！只要違法的人夠多，低能政府就會想盡辦法讓他們合法，低能綠跟白痴藍都一樣」！

(中時電子報)