大陸戰略野心日益擴張，對美國與區域造成威脅。為促進美日台安全合作，美專家今天呼籲，國安會秘書長李大維5月與時任美國安顧問波頓的高層會晤應成常態性並邀日方參與。

在美中進入高度戰略競爭關係之際，美國華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）今天舉辦座談會，邀請多位專家學者探討在目前局勢下，美日台未來安全合作的可能性。

美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）致詞時表示，有鑒於香港近期發生的事，現在談論美日台三邊安全合作的未來特別合適。

阿米塔吉指出，雖然台日安全合作對日方來說是個須隱晦、小心處理的議題，但許多日方友人曾對他透露，「如果能重新來過，他們希望與台關係能比我們（美台關係）模式更緊密」。

阿米塔吉並說，在安倍晉三擔任日本首相前，曾參與美日台三邊機制，而在與安倍接觸後，他認為安倍「在意台灣，也在意台灣發生什麼事」。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，雙邊關係固然重要，但發展多邊關係可獲得更大效益。他指出，要推動美日台三邊聯盟，重點應放在經濟相互依賴、共享的民主價值、及對維持強健安全能力的承諾。

韓儒伯指出，李大維與波頓5月在美國的會晤不只重要，也罕見地被報導出來。他認為，美台身為彼此重要夥伴，應該要常態性舉行這類會議，並邀請日本國安官員或至少資深軍方人員出席。李大維與波頓的會面，是台美1979年斷交以來，雙方國安顧問首度進行會晤。

除此之外，韓儒伯也呼籲，美方應提供並擴大平台，讓美日台三方在軍事方面能有更好的互動。他建議，美方在日本的軍事基地，或是關島、夏威夷等美國領土都是可考慮地點。

韓儒伯指出，雖然要日方擴大與台灣的往來需要「政治勇氣」，但他認為，雙方是時候有更密切的溝通方式，而他希望美日聯盟能提供平台，讓日台往更好的溝通邁進，並最終能發展雙方自己的直接溝通平台、機制。

日本國際問題研究所（JIIA）主任研究員小谷哲男（Tetsuo Kotani）表示，大陸在西太平洋的軍事活動不斷擴大，大陸軍機或軍艦也不時靠近日本。

小谷哲男指出，中共解放軍在台灣附近區域的軍事活動，對日本是一大安全疑慮，但在日方嘗試與大陸改善關係之際，與台安全合作仍是敏感議題。他也強調，過去台日關係有進展，都是兩岸關係相對好的時候，日本政府內部也普遍認知，「兩岸關係要好才有可能增進台日安全合作」。

小谷哲男舉例，日本對台灣的準外交代表機構「交流協會」（Japan Interchange Association）在2017年1月改名為「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association），促使日方做出改名決定的是2015年11月在新加坡舉辦的「馬習會」，而非總統蔡英文就職。

與會的駐美代表處政治組長趙怡翔則持不同意見。趙怡翔表示，協會改名是在蔡總統就職7個月後，根據媒體報導，日方官員當時也指出，改名反映出「我們現在身處時代不同了」。

(中央社)