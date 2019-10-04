東風-41洲際彈道飛彈

解放軍在1日的中共建政70年大閱兵中，秀出各式最新的武器，顯示它終於完成陸、海、空核武發射平台全都到位的「戰略核三角」（Nuclear Triad），已能從任何平台發動廣泛攻擊。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，解放軍在天安門廣場展示的，有陸基洲際彈道飛彈，潛射飛彈與空射武器，而這發展很可能會升高各界對中方擴張核武的關切。

解放軍秀出的新武器中，包括機動的東風-41洲際彈道飛彈，由於它能從中國大陸打到美國大陸的任何地方，因此是北京核威懾力的核心。東風-41射程達1.5萬公里，是從射程1.2萬公里的東風-31AG改良而來，可攜帶約10枚分導式多彈頭，以打擊不同目標。

此外，它能從卡車或火車上發射，遠比從飛彈井發射的東風-5B機動性高，而這意味敵方較難發動先發制人打擊。至於在部署上，它也比使用液體推進劑燃料的東風-5B來得快。

(中時電子報)