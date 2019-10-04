國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓，因頻上節目砲轟黨內總統提名人韓國瑜，遭到新北市中和黨部發起開除案，而黨中央在2日研議後決定將其「留校察看」，未來若持續該行為將會進行懲處。

但這個處分似乎沒有辦法限制李正皓，昨(3)日李在政論節目上持續談論國民黨內部問題，表示吳敦義正被郭台銘「耍得團團轉」。

李正皓透露，郭台銘喜歡用「沒有退路的人」，而現在郭也正在把吳敦義塑造成「郭想要的樣子」，吳也上了郭的當，調離了支持韓國瑜的李哲華改調為智庫副執行長，意圖藉此安撫郭台銘，安排兩人見面；但郭台銘則假意答應，事後則以「粉絲掉了500人」為理由表示「沒有重要的事情不需見面」，擺了吳敦義一道。

但「調離李哲華」的行為已成事實，李正皓表示現在吳敦義在黨內已經是眾矢之的，韓系立委們已經開始對吳敦義逼宮，台南市的兩位立委參選人蔡淑惠以及蔡育輝都開記者會開砲黨中央，「給我朝陽吸票機、不要夕陽碎紙機」，要求吳敦義不可把自己放在不分區第一，應該要帶著黨往前衝、而不是坐享其成。

而昨日的百日倒數的活動究竟是吳敦義沒有派人去、還是韓辦沒有邀請吳敦義？李正皓直說，韓辦方面通知都沒有通知，因為以曾永權的個性，「有通知絕對去！」目前韓國瑜競選辦公室與吳敦義黨中央已經因為郭台銘，而逐漸分道揚鑣，吳也因此逐漸「沒有退路」。

(中時電子報)