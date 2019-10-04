台中市立委選舉第4選區（西屯區、南屯區），民進黨立委張廖萬堅爭取校園設備更新，辦近70場親子活動，深耕親子票源，國民黨提名立委、市議員黃馨慧，勤於地方建設，還推動反酒駕，鞏固泛藍版塊，不只藍綠大PK，黎明幼兒園園長林金連參選，醫生林義鈜也表態，中間選民將成關鍵。
西屯及南屯區，被視為基本盤藍大於綠，這兩區近年來推案多，很多人口移入，選舉人數合計近30萬人，2012年第8屆立委選舉，藍綠得票率各51.11％與46.34％，但2016年第9屆立委選舉，藍綠36.77％與52.77％拉距，張廖萬堅拿下10萬多票，順利進軍立法院。
國民黨提名有「議會俠女」之稱，問政犀利的黃馨慧，與拚連任的張廖萬堅，兩人都有擔任過5屆市議員資歷，黃馨慧挑戰張廖萬堅，能否綠地變藍天，將有一番激戰。
張廖萬堅不敢掉以輕心，挾中央執政優勢，蔡總統多次南下造勢，爭取補助學校整修校舍、教學設備更新，舉辦兒童活動獲口碑，子弟兵林祈烽接班議員，延續地方服務加乘效果。
率先挺國民黨總統參選人韓國瑜的黃馨慧，鎖定民進黨執政髮夾彎政策，總統專機「超買」菸品等各項經濟、民生議題亂象，主打「撥亂反正」為民謀福。
林金連與重畫會纏訟多年，以抗爭11年本著台灣牛精神要進軍立院，與台北市長柯文哲曾為台大同事的醫師林義鈜，訴求台中立委無醫界代表，爭取國民黨不分區立委機會。
(中時 )
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