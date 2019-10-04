好天氣要沒啦！今（4）日是好天氣的最後一天，明後兩天會受到東北風增強影響，全台氣溫轉涼、部分地區有陣雨現象，東北半部地區需注意較大雨勢。而彭啟明表示，下周在關島、菲律賓、琉球附近的熱帶擾動可能形成颱風，但至10日前的模擬圖判斷仍不會影響台灣，未來變數仍大，有待觀察。
把握最後一天秋老虎天氣，氣象達人彭啟明透露，今（4）日將延續前一天，高溫、穩定的天氣型態。但西半部民眾需要特別注意空氣品質，受到大陸的西南風影響，帶來中國西南部空氣的汙染物，再加上太陽出來後產生光化效應，使今日空氣品質與昨日一樣糟，是屬於不健康等級。彭啟明建議西半部民眾出門一定要配戴口罩。根據中央氣象局網站，竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，局部短時間可能達紅色警示等級；北部空品區為「紅色警示」等級。
周末需注意東北風略增強所帶來的降雨，加上菲律賓附近的低壓帶經過，全台水氣略增、氣溫略減，相對而言空氣品質以即溫度會較舒適。下周一後東北風又會略為減弱，回到先前「秋高氣爽」較舒服的天氣型態。
值得注意的是先前觀測到的熱帶擾動，彭啟銘認為，下周的確有可能升成颱風，不過變數仍大，至少在未來7-10天內都不會有颱風靠近台灣，所以尚不需要擔心，靜觀其變。
今日各地氣溫:北部22至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部22至34度。
(中時電子報)
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