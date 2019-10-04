眼見NBA新球季熱身賽已經陸續開打，自己好友「甜瓜」安森尼仍然遲遲找不到新東家，今年宣告退役的「閃電俠」韋德接受《TMZ》訪問表示，雖很渴望看到安森尼重返NBA，如今湖人卻不太可能需要他，只能靜待其他選擇。

「我非常希望可以看到安森尼重返NBA，」韋德表示，「我不知道湖人是否願意簽下安森尼，但我不認為湖人需要他的加入，因為湖人的陣容早已額滿了，可是我相信仍有NBA球隊需要他。」看來韋德很清楚安森尼當前面臨窘境。

畢竟今年夏天雖然先後傳出，安森尼跟尼克、籃網等隊進行私下訓練，也和不少球星打熱身賽，展現他仍可在NBA生存的身手，可惜至今還是沒有球隊跟他提出邀約，隨著距離新球季開打剩下不到3周時間，甜瓜恐怕仍然沒球可打。

昔日不可一世的「香蕉船好友」，如今韋德宣告退役，詹姆斯續在湖人打拚，保羅被交易到雷霆，未來也充滿不少變數，但最可悲的還是去年11月就告失業的安森尼，面對至今仍沒球隊想找的困境，甜瓜或許應該認真考慮一下退休了。

(中時電子報)