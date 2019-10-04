選用3公斤帝王蟹腳入菜，帝王蟹腸粉每份320元。(圖／六福旅遊集團提供)

六福客棧的「一品豪邁鍋」，海鮮盤內有波士頓活龍蝦、紅蟳、大鮮貝、鮑魚等澎湃好料。(圖／六福旅遊集團提供）

秋風起，蟹腳癢，秋天啖蟹好時節。各飯店餐廳開始推出各式蝦蟹料理以廣招徠，其中不少業者更標榜以帝王蟹入饌，但帝王蟹還有什麼新作法？新吃法？

六福客棧館內「金鳳廳」廚藝團隊今秋有新「招」，將帝王蟹煮好後，將蟹身蟹腳的蟹肉拆出，入到港式點心的腸粉或水晶餃內作餡，有了帝王蟹助威，「帝王蟹腸粉」與「帝王蟹水晶餃」華麗升級，成了餐桌上「平價奢華」新選擇。

六福客棧金鳳廳推新菜，帝王蟹水晶餃及帝王蟹腸粉上市 （圖／六福旅遊集團提供）

六福客棧「金鳳廳」開賣的「帝王蟹腸粉」，標榜選用重達3公斤整隻帝王蟹腳入菜。師傅從自製米漿開始，手工製作腸粉皮，嚴格要求2.5公釐的最佳厚度，使粉皮兼具Q彈及清透特性，內餡為完整且札實的蟹腳肉，搭配以蟹殼高湯製成的蛋白凍，保留住帝王蟹鮮美甜味，更增添口感層次，每份320元。

至於「帝王蟹水晶餃」，也是點心師傅精細手工製作，先以添加紅蘿蔔汁調製果凍紅色彩，再拍成比水餃皮還要薄且透光的水晶餃皮，放入以帝王蟹蟹肉、蝦泥、豆腐製成的飽滿內餡，接著再捏製成螃蟹模樣，完整呈現白透的螃蟹肚、蟹殼上的尖刺等細節，每顆水晶餃足重75克，每籠2顆N180元，象形擬真Q版的螃蟹模樣，搶眼吸睛，充分滿足現代人手機拍照、ＩＧ打卡「相機食先」的消費習慣。

除了用帝王蟹肉入餡作的霸氣港點，六福客棧金鳳廳並另推出各式海鮮料理，以紅蟳、波士頓活龍蝦等頂級食材作出各式菜餚。其中「一品豪邁鍋」，用紅蟳、波士頓活龍蝦、大鮮貝等好料，將海鮮盤堆到滿出來，再放入牛奶藥膳湯底，從喝湯、品海鮮、吃粥，一鍋三吃，每鍋售價3,280元，最適合全家人或三五好友一同聚餐吃補。

「一品豪邁鍋」內容頗豐，大份量海鮮盤內有300~400公克波士頓活龍蝦、400~500公克紅蟳、4~5顆大鮮貝、4顆鮑魚、新鮮時蔬等食材好料，另外還會依時節增加搭配當季最鮮美食材，如淡菜、竹蛤、扇貝、大蛤蠣、青蚵等，澎派海鮮堆到滿。至於溫補湯底，是主廚用5種藥膳及牛奶精心熬煮而成的湯頭，建議一上桌時搶先品嚐牛奶藥膳原味，溫潤又好入喉，加入海鮮及蔬菜食材煮熟後，可再嚐一次帶有海鮮甜味的湯，湯品層次更上一階。

品完海鮮食材後，另外還能單點粥底，吸收所有湯中精華，一口嚐盡「一品豪邁鍋」最完美的風味。

(工商 )