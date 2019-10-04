英國知名塗鴉大師班克西（Banksy）一幅描繪黑猩猩主宰英國下議院的諷刺畫，今天在倫敦蘇富比以990萬英鎊（約新台幣3.7億元）高價落槌。這次畫安然無恙，沒有自動粉碎。

這幅長4公尺的畫在2009年由班克西繪成，名為「下放國會」（Devolved Parliament），是已知班克西畫在畫布上最巨幅的作品。拍賣價原本預估在150萬至200萬英鎊之間，但最後以將近5倍的價格成交。

班克西在他的Instagram給予回應，表示這是「班克西畫作的歷史新高售價」，而且「很遺憾這幅畫現在不屬於我」。

班克西在2009年為了家鄉的布里斯托博物館（Bristol Museum）創作了「下放國會」，在12週展出期間吸引了超過30萬名遊客到訪，據稱是當年全世界最多人次到訪的展覽之一。

布里斯托博物館今年稍早為了紀念「下放國會」展出10週年，曾向私人收藏家把畫作借來重新展出。

蘇富比（Sotheby's）在官方推特表示，經過13分鐘激烈競拍之後，這幅畫在眾人掌聲中以987萬9500英鎊落槌，是班克西先前畫作拍賣的9倍紀錄。先前最高紀錄是2008年在紐約蘇富比以180萬美元（約140萬英鎊）落槌的Keep It Spotless。

班克西去年曾經大鬧蘇富比拍賣場，蘇富比在10月5日拍賣一幅長101公分、寬78公分，鑲在班克西自行設計畫框中的「氣球女孩」，最後以86萬英鎊落槌。

不過，畫作卻立刻在眾目睽睽下、當場被自動絞為碎紙，如同經過碎紙機一般。「氣球女孩」的下半部女孩部分遭到破壞，上半部愛心仍停留在畫框裡，沒有完全通過暗藏的碎紙裝置。

班克西的絕妙惡作劇讓他聲名大噪，「氣球女孩」也改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），重生為一幅新的藝術品。

(中央社)