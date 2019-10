英國知名塗鴉大師班克西(Banksy)一幅描繪黑猩猩主宰英國下議院的諷刺畫,今天在倫敦蘇富比以990萬英鎊(約新台幣3.7億元)高價落槌。這次畫安然無恙,沒有自動粉碎。

這幅長4公尺的畫在2009年由班克西繪成,名為「下放國會」(Devolved Parliament),是已知班克西畫在畫布上最巨幅的作品。拍賣價原本預估在150萬至200萬英鎊之間,但最後以將近5倍的價格成交。

班克西在他的Instagram給予回應,表示這是「班克西畫作的歷史新高售價」,而且「很遺憾這幅畫現在不屬於我」。

班克西在2009年為了家鄉的布里斯托博物館(Bristol Museum)創作了「下放國會」,在12週展出期間吸引了超過30萬名遊客到訪,據稱是當年全世界最多人次到訪的展覽之一。

布里斯托博物館今年稍早為了紀念「下放國會」展出10週年,曾向私人收藏家把畫作借來重新展出。

蘇富比(Sotheby's)在官方推特表示,經過13分鐘激烈競拍之後,這幅畫在眾人掌聲中以987萬9500英鎊落槌,是班克西先前畫作拍賣的9倍紀錄。先前最高紀錄是2008年在紐約蘇富比以180萬美元(約140萬英鎊)落槌的Keep It Spotless。

班克西去年曾經大鬧蘇富比拍賣場,蘇富比在10月5日拍賣一幅長101公分、寬78公分,鑲在班克西自行設計畫框中的「氣球女孩」,最後以86萬英鎊落槌。

不過,畫作卻立刻在眾目睽睽下、當場被自動絞為碎紙,如同經過碎紙機一般。「氣球女孩」的下半部女孩部分遭到破壞,上半部愛心仍停留在畫框裡,沒有完全通過暗藏的碎紙裝置。

班克西的絕妙惡作劇讓他聲名大噪,「氣球女孩」也改名為「在垃圾桶裡的愛」(Love is in the Bin),重生為一幅新的藝術品。

