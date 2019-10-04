南瀛天文館自10日起推出全新球幕影片《星際先鋒Explore》，搭配「星際先鋒特攻隊」雙十連假活動，舉辦任務闖關、星球陀螺PK賽以及「神奇光劍」製作課程，連假期間還有星象劇場及天文展示館門票享團體價優惠。

星象劇場球幕新片《星際先鋒Explore》10日起在南瀛天文館隆重首映，運用身歷其境的3D立體視覺效果，帶領觀眾發現古代天文學家如何透過觀察星體運行，發展出歷久不衰的古代占星術，簡易明快的故事敘述，讓觀眾了解克普勒行星運動定律以及天文學的進展，適合闔家大小一同觀賞。

配合新片上映，天文館特別舉辦「科學沙龍」講座，在10月10日至13日分別就「從克普勒到星際航行」、「從占星學到天文探索」兩個主題邀請民眾一同參與，讓觀眾在觀影後還能與專業講師進一步交流，深入探討影片所提到的科學新知。

雙十連假期間民眾來館還能體驗「星際先鋒特攻隊」任務，只要銅板價就能購買先鋒訓練卡，並參與關卡挑戰，任務完成就有機會獲得新片周邊商品。

此外，雙十連假每日下午舉辦「倒轉陀螺PK賽」賽，民眾憑當日套票即可參加，贏得最後勝利便可獲得精緻太空人USB小夜燈；另外10月10日當天的「先鋒隊的神奇光劍」套裝行程，親子可一起製作星際大戰光劍，参加新片首映，並可獲得《星際先鋒Explore》馬克杯作為紀念。

連假4天星象劇場加開午間場次，特別播放《極地企鵝上太空－還有熊》，重溫南極企鵝與北極熊的冒險旅程，每日僅有一場，限額140人，還未觀賞過的親子們可把握機會。

(中時 )