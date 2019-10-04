網友臉書附圖。(圖/翻攝自臉書「李四川後援會」)

國民黨總統參選人韓國瑜，將中華民國國旗視為與支持者間的信物，每場造勢都可見青天白日滿地紅飄揚。今年國慶日將至，民眾見郵局掛起滿滿國旗，不禁感動大喊，這是十幾年未見景象，「感恩韓市長」！

網友在臉書社團「李四川後援會」發文，附圖可見郵局內部滿是國旗，無論高掛起的小國旗，還是懸掛中央的大國旗。該網友激動表示：「國慶日未到，郵局即懸掛國旗讓人意外……十幾年來未曾有的景象！」

文章更特別標註「欣慰台灣終於承認象徵中華民國的青天白日滿地紅國旗」、「感恩韓市長為中華民國拾回尊嚴」、「感恩韓市長帶起愛國家愛國旗風向」、「台灣最美的風景」。

文章一出，獲熱烈迴響，其他網友紛紛回應：「唯一支持韓國瑜」、「看到國旗就看到希望。振奮人心，感動感動」、「以中華民國為驕，以國旗為傲。唯一支持韓國瑜！」「為中華民國而生，也為中華民國而死！」「大家都掛國旗出來了！」

(中時電子報)