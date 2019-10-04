高雄澄清湖驚見巨粗大蟒蛇 奮戰畫面曝光網驚呼。（圖/高市消防局提供）

高雄市鳥松區澄清湖昨有民眾發現一條蟒蛇」，消防人員獲報立即前往捕捉，結果活逮一條長達6.5米、重約100公斤的「巨蟒」，人蛇大戰影片PO上網後馬上瘋傳，網友看到這條蟒蛇這麼大隻，紛紛驚呼「嚇死人了！」，捕獲巨蟒的鳥松消防局，結束這場人蛇大戰後不久，就把大蟒蛇拿來拍「開箱文」，照片並被PO到臉書《爆笑公社》，吸引上萬人點閱、逾500人留言、300次分享。

消防員大戰6.5米巨蟒。（影片／高市消防局提供）

臉書有網友貼出「最新開箱」開箱照文除了有大蟒蛇，旁邊還躺了個消防員，以及二隻捕蛇夾及手套。儘管蟒蛇的頭部在桶子內，只有身軀部分露出桶外，但長度還是比消防員多出近二倍，網友看到開箱文照片不禁留言驚呼：「靠腰勒」、「好粗好大隻」、「這也太大了吧」、「好恐怖」、「是澄清湖龍王嗎？」。

這條6.5米巨蟒是昨日（3）下午四時許環境工人員在澄清湖附近割草時，突然發現有大蟒蛇竄出，嚇得通報消防局，鳥松消防分隊接獲通報，出動3輛消防車、7名消防人員到現場搜索，果然在乾草堆裡發現這條蟒蛇。

多名消防員於是穿戴防護器具與蟒蛇纏鬥，最後4名人員上前壓制，才把蟒蛇給制伏，裝進大型籠具中，在消防隊存放一天後，今天由農業局帶走。

高雄大寮區新厝路八月17日也有民眾目擊一條約3公尺巨蟒在馬路上「趴趴走」，還害一名騎士壓到摔車。

嚇！6.5米大蟒蛇現蹤 5名消防隊員合力捉

(中時電子報)