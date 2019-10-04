高雄巿政府4日宣布，前駐泰國副代表丁樂群將接任高巿府行政暨國際處處長，人事案從本月7日生效。

高巿府指出，丁樂群為中興大學法律學系畢業，曾任外交部條約法律司司長、副司長、駐泰國副代表、駐紐西蘭奧克蘭辦事處處長、外交部法規委員會委員、外交部電務處副處長、外交部國會聯絡組專門委員、駐亞特蘭大辦事處簡任組長等經歷。

(中時 )

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