前駐泰副代表丁樂群接任高巿府行政暨國際處長 09:242019/10/04 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前駐泰副代表丁樂群接任高巿府行政暨國際處長。（高巿府提供／曹明正高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿政府4日宣布，前駐泰國副代表丁樂群將接任高巿府行政暨國際處處長，人事案從本月7日生效。 高巿府指出，丁樂群為中興大學法律學系畢業，曾任外交部條約法律司司長、副司長、駐泰國副代表、駐紐西蘭奧克蘭辦事處處長、外交部法規委員會委員、外交部電務處副處長、外交部國會聯絡組專門委員、駐亞特蘭大辦事處簡任組長等經歷。 (中時 ) #外交部 #處長 #代表 #巿府 #委員 #高雄市 也許您會感興趣 推薦閱讀 遭譏女優用語 外交部：儀節並無不當 13:022019/09/30 政治 外交部稱情如手足 儀節並無不當 01:132019/10/01 地方新聞 颱風夜一夜三震！最大震度4級 兩起在高雄 07:352019/10/01 生活 諾魯、吐瓦魯選出新政府 外交部力邀訪台 11:542019/10/01 政治 澎湖垃圾爆滿 擬建焚化爐 04:102019/10/02 地方新聞 穿雲箭？網曝韓國瑜選情需這幾招逆轉 ！ 08:162019/10/02 政治 高市府今公布海音主視覺 Wecare：前朝設計的 09:262019/10/02 政治 老人健保補助縮水？高市社會局籲陳致中勿造謠 16:142019/10/02 社會 高雄鹽埕重陽敬老 2500人相揪呷百二 20:152019/10/02 生活 高雄怎辦？焦慮女網友給韓國瑜的一封信！ 08:042019/10/03 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調為何一路輸 李明賢找到原因了 - 政治 我的媽啊！蔡政府用「媽咪」替代中華民國？真相是… - 政治 批馬英九反打臉自己 網：蔡英文神預言 - 政治 郵局驚見這景象 網：感恩韓市長！ - 政治 怎會變成這樣？ 趙少康出招救韓國瑜民調 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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