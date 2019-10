View this post on Instagram

親愛的 芷玄寶貝❤️ 看著妳一路比賽下來 真的很感動~ 遠從砂勞越古晉飛過來 天殺的,真的超級遠~ 每次都要兩班飛機 身旁的人都替妳擔心、也感到心疼 妳卻甘之如飴! 在妳臉上絲毫沒有半點疲累 小小的身量,卻有大大的能量 每一首歌的演出⋯ 妳彷彿已經開過演唱會般的精準熟練 謝謝妳,謝謝妳讓我看見了不放棄 妳是如此專心、享受、熱愛在演出 盡心盡力盡意,就是一場好的表演 謝謝 #台灣那麼旺 讓我遇見妳 最享受~坐在側台看著每位參賽者, 那是經過多少的淬煉 經過多少次的毀壞又重建 音樂一下,沒有重來~只有奮力一搏 那時的你們多麼耀眼! 而,芷玄,妳就是最好的模範生👍🏻 想念, 妳坐在我的腿上兩隻腳丫晃啊晃 想念, 我擔心妳穿得太少會冷結果妳把暖暖包放在我掌心 想念, 妳拿著我的手機自拍,時而靦腆時而拉人中 想念,很想念妳⋯孩子~ 瞳瞳姐姐有幸能參與妳人生的小小階段 未來,妳會遇到很多很棒的事、很棒的人 永遠要記得,在這個世界上 都會有一個人為妳喝采、為妳感到驕傲 那個人就是我,王瞳。 #王瞳代班日記 #砂勞越之光 #龔芷玄 #致最小的閨蜜 #不想算我們差了幾歲 #總之好像可以生妳