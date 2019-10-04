大湖鄉衛生所成立A據點，辦理個案管理業務，關心長者不間斷。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉衛生所成立A據點，辦理個案管理業務，並多加宣傳長照2.0服務。（大湖鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉衛生所爭取經費正式成立長照A據點，為全縣第一所設有A級服務的鄉鎮市衛生所，近期加緊趕工整修內部樓地板，因應長照2.0在地老化，已聘請個案管理師，協助擬定完善服務計畫，將協助轉介日間照顧、居家護理、延緩失能等服務，期盼落實社區整體照顧精神。

大湖鄉人口數1萬4348人，65歲以上長者3047人，占全鄉21.23％，為超高齡化鄉鎮，也是苗栗縣老年人口第4高的鄉鎮，大湖鄉衛生所推估全鄉失能長者為387名、50至64歲身心失能障礙者282名，由於長照需求來得快又急，若能及時主動介入，將給長者與照顧者很大的幫助。

為提供專業評估與服務計畫，依個案規畫出完善服務，大湖鄉衛生所爭取成立A據點，針對65歲以上失能老人、失能身心障礙者、55至64歲失能原住民、50歲以上失能失智症者、僅日常生活活動需協助的獨居或衰弱老人，及家有聘請外籍看護部分項目可申請服務。

大湖鄉衛生所護理長謝庭幼表示，雖然有民間醫療機構投入大湖地區辦理長照服務，但仍有部分個案尚未被發現掌握，衛生所辦理A級服務，成立個案管理中心，將主動發現個案，轉介專業B級單位提供個人化服務，B級單位有居家護理、居家照護、喘息機構等，協助失能長者，也讓主要照顧者有喘息機會。

長照中心主任林采勳指出，目前全縣共有38個A據點，18鄉鎮至少有1個，112個B據點，持續增加簽約數中，104個C據點，分別為文建站10個、社區營造60個、醫事單位34個，縣府聯合社會處、原民中心、長照中心等3單位擴大辦理，攜手營造健康安全的高齡宜居環境。

(中時 )