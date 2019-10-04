網友留言。（摘自批踢踢網頁）

高雄市長韓國瑜競選2020總統民調持續開高走低，總統蔡英文維持領先，對於韓民調持續落後，資深媒體人趙少康認為，民調不一定準，韓國瑜不一定會輸，搞不好會贏！此話一出，網友驚呆了，紛紛表示，老趙也舔得太難看了吧！開始要進同溫層取暖了嗎？

對於韓國瑜的選情，趙少康昨在《觀點》直播中分析，民調也不一定準，有幾個角度韓國瑜不一定會輸，搞不好會贏。現在支持韓國瑜很多庶民，計程車司機、夜市攤販等。這些人民調做不到，民進黨執政後晉升為有錢階級，國民黨或韓國瑜支持者變成庶民。

對於趙的論點，網友Arthurseed於批踢踢發文表示，笑死人，老趙也舔得太難看了吧！開始要進同溫層取暖了嗎？韓的支持者民調測不到？該網友更提出3個論點打臉：

1. 既然這樣，那去年1124民調怎麼會準？難道去年沒有計程車司機？沒攤販？高雄經濟這麼好喔？

2. 初選民調怎麼會贏？計程車司機跟攤販都罷工回家守電話了嗎？

3. 趙自己都說國民黨政黨支持度比較高了，那請問是怎麼測出來的？不是都不在家嗎？老趙啊......反智成這樣？難看啦......

底下網友也紛紛表示，「所以，國民黨的初選民調準不準」、「趙說自己主持媒體要中立，光這點就打破了，睜眼說瞎話成這樣」！

(中時電子報)